Volvo tilbagekalder biler i Sverige og Danmark grundet fejl En fejl på brændstofslangen i flere tusinde biler får Volvo til at tilbagekalde biler i Danmark og Sverige.

Den svenske bilfabrikant Volvo tilbagekalder 37.000 biler i Sverige grundet fejl i brændstofslangen.

Også 2.307 biler i Danmark er ramt af fejlen, oplyser Stefan Elfström, Volvos talsperson, i en mail til DR Nyheder.

Fejlen skyldes, at der kan opstå revner i brændstofslangen. Det oplyser Annika Bjerstaf, pressechef i Volvo, i en mail til TT, det svenske nyhedsbureau. Det kan føre til, at brændstof kan lække ud i motorrummet.

»Derfor tilbagekaldes de berørte biler som en sikkerhedsforanstaltning«, skriver Annika Bjerstaf.

Volvo oplyser, at fejlen forekommer i række modeller med dieselmotor fra 2015 og 2016.

Modellerne, som tilbagekaldes i Sverige, er V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 samt XC90.

Alle de berørte bilejere vil modtage et brev med tilbagekaldelsen.

Der har ikke været meldinger om personskader i forbindelse med fejlen.

»Vi har ikke modtaget meldinger om hændelser omkring dette, men kunderne bedes kontakte værkstedet, hvor brændstofslangen udskiftes gratis«, skriver Volvos talsperson, Stefan Elfström, til DR Nyheder.

Jan Larsen, den danske talsmand for Volvo, oplyser, at de berørte biler i Danmark ligeledes er modeller fra 2015 og 2016, der alle er dieselbiler. Det er de samme som i Sverige.

Fejlen er ikke alvorlig, og der har heller ikke været meldinger om uheld i Danmark, oplyser Jan Larsen, der tilføjer, at de berørte bliver kontaktet.

»Vi får en liste fra fabrikken med stelnummeret på de her biler, som kører i Danmark«.

»Den sender vi til Skat, som finder ud af, hvilke personer der er registreret med biler med det stelnummer«, siger Jan Larsen.

Ifølge talsmanden burde alle på nuværende tidspunkt have modtaget et brev. Ellers er man velkommen til at ringe til sin lokale forhandler, der kan oplyse, om man er berørt af det.

ritzau