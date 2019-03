Godt nyt for bilkøberne: Regeringen og DF dropper aftalt prishop på biler En ændring i målemetoden af nye bilers brændstofforbrug udskydes, aftaler Dansk Folkeparti og regeringen.

Dansk Folkeparti og regeringen er blevet enige om udskyde en ændring i den måde, man opgør bilers brændstofforbrug med et år.

Det oplyser Skatteministeriet.

FDM og De Danske Bilimportører oplyser til TV2, at uden indgriben havde ændringen ført til stigninger fra 3000 til 20.000 kroner på nye biler.

Det drejer sig om den målemetode, der kaldes WLTP. Den har siden september været i brug og fra 1. april i år skulle registreringsafgiften udregnes baseret på WLTP.

Registreringsafgiften udregnes på en måde, så den belønner biler, der kører længere på literen. Da den nye målemetode på papiret ville nedbringe den distance, som især små biler ville køre på literen, var der prisstigninger i vente.

Der vil samtidig være andre biltyper, der ville falde i pris.

Jan Lang, der er markedsanalytiker, siger til TV2, at 80 procent af de nye biler vil stige i pris, mens 20 procent vil blive billigere.

Normalt tager det 30 dage at behandle et lovforslag. Det vil i så fald betyde, at udskydelsen ikke når at træde i kraft. Derfor vil regeringen og Dansk Folkeparti søge om dispensation til at få hastebehandlet aftalen.

Kommission skal se på afgifter

Ifølge Dennis Flydtkjær, der er skatteordfører for Dansk Folkeparti, giver et års udskydelse bedst mening af flere årsager.

»Der var udsigt til, at en del biler ville stige ret kraftigt i afgifter fra udgangen af 2019. Det synes vi, ikke var en god idé«, siger han.

»Det giver rigtig god mening at udskyde det til udgangen af 2020. Det skal ses i det lys, at vi har nedsat en transportkommission, som skal kigge generelt på bilafgifterne«.

»Det giver mening at få udskudt den her nye målemetode og indfasningen af den, indtil den dato hvor vi alligevel skal kigge på alle bilafgifterne og have et kæmpe eftersyn af, hvordan man skal indretter dem«.

Den kommission, som Dennis Flydtkjær henviser til, er nedsat af regeringen for at se, hvordan afgifterne kan hjælpe med at få en million grønne biler på vejene.

Det bliver tidligere direktør for det daværende Dong Anders Eldrup, der skal stå i spidsen for kommissionen.

ritzau