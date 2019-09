Porsche begynder produktion af sin første elbil Det har stor signalværdi, at tyske Porsche mandag har bevæget sig ind på elbilmarkedet, mener chefredaktør.

Efter flere års forberedelse har den tyske bilfabrikant Porsche i dag indledt produktionen af sin første elbil, der har fået modelnavnet Taycan.

Det har stor betydning, at virksomheden fra Stuttgart nu har bevæget sig ind på markedet for produktion af elbiler.

Det vurderer Mikkel Thomsager, der er chefredaktør hos Bilmagasinet.

»Når Porsche vælger at introducere en elbil, så understreger det selvfølgelig, at de mener det alvorligt, og at de investerer rigtig mange penge, men også at der er noget prestige i at få omlagt til el-bilproduktion«, siger han.

Med Taycan-modellen håber Porsche at kunne sikre sig en del af det marked for elbiler i luksusklassen, som amerikanske Tesla hidtil har domineret.

I den billigere ende af markedet præsenterer Volkswagen mandag sin nye elbil, ID.3.

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix Volkswagens nye elbil, ID.3, fotograferet i maj.

Generelt er der kommet mange nye elbiler på markedet inden for de seneste år. Det skyldes især en stigende opmærksomhed på miljøet, og hvad de mere traditionelle biler udleder af forurenende gasser.

»Jeg tror, at i tilfældet med Volkswagen så skyldes det også i høj grad de problemer, de havde med den såkaldte dieselgate», siger Mikkel Thomsager.

Han henviser til sagen for nogle år siden, hvor Volkswagen blev opdaget i at have fiflet med software i millioner af dieselbiler verden over. På den måde fremstod de mere miljøvenlige, end de var.

Siden dengang har Volkswagen betalt over 200 milliarder kroner som følge af sagen. Det har været til bøder, erstatninger og forlig.

»Den sag har været en kæmpe udfordring for koncernen - især i forhold til økonomien, men ikke mindst i forhold til selvforståelsen, oplevelsen af mærket og koncernens image«.

»Det er helt klart, at det også har haft en enorm betydning for, at det er nu, der bliver fokuseret meget på elbiler«, siger Mikkel Thomsager.

Volkswagen og Porsche hører begge under den store Volkswagen-koncern.

Det har de gjort, siden østrigeren Ferdinand Porsche opfandt den ikoniske Volkswagen-bil boblen og grundlagde Porsche.

ritzau