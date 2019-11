Teslas nye truck er kantet. Er du fodgænger, kan det være noget skidt

Automatisk oplæsning Beta

Rækkevidden er mellem 400 og 800 kilometer. Prisen på det amerikanske marked bliver på lidt over en kvart million kroner. Og så er den noget så kantet.

Det sidste kan blive et problem for den nye el-truck, Tesla netop har præsenteret. I EU stilles der krav til sikkerheden for de fodgængere, der rammes af biler.

Og her kan den nye såkaldte cybertrucks skarpe front give problemer. Fronten skråner svagt fremad og er høj på den nydesignede bil på en måde, der gør, at eventuelle ofre for påkørsler rammes af den fremtrædende kant med fuld styrke.

PÅKØRSLER 14 procent af de trafikdræbte i Europa er fodgængere, især børn og ældre. Her er især udformningen af fronten og kølerhjelmene vigtige for at mindske skaderne hos de fodgængere, bilisterne kører ned. Skader på hoved, overkrop og hofter hænger sammen med udformningen af bilernes forender, mens selve fronten især har betydning for kvæstelser på ofrenes underben. Kilde: Euroncap

Det kan stride mod kravene til bilproducenterne om at bygge bilerne, så de er med til at minimere kvæstelserne hos de fodgængere, der rammes af bilernes front.

Da reglerne blev indført i 2000’erne, sørgede EU for at give bilfabrikkerne mulighed for at undgå at bygge ’påkørselsvenlige’ fronter på bilerne, hvis de til gengæld var udstyret med bremseassistenter, som griber ind, hvis bilerne er ved at ramme fodgængere eller andet foran køretøjet.

Nye undersøgelser viser imidlertid, at de automatiske løsninger kun i begrænset opfang hindrer påkørsler af fodgængere. AAA, de amerikanske bilejeres sammenslutning, har undersøgt bremseassistenternes effekt og fundet ud af, at det kun i et mindretal af forsøgene lykkes at undgå påkørsler, og at bilernes automatik ikke altid fik sænket farten markant, hvis det endelig gik galt, og testdukkerne blev ramt.

Ikke helt så slagfast

Det var nu ikke det mulige sikkerhedsproblem, der fyldte, da Tesla-fabrikken præsenterede den nye model ved et bilshow i Los Angeles natten til fredag.

Tesla præsenterer bilen som et køretøj med et så godt som uigennemtrængeligt ydre skelet. Det blev demonstreret ved at hamre på køretøjet med en forhammer og ved at kyle metalkugler mod bilruderne. Det første gik godt. Det andet gjorde ikke. Her resulterede kuglekastene i revnede ruder.

»Det var måske lige lidt for hårdt«, lød reaktionen fra Tesladirektøren, Elon Musk, da han kommenterede den uheldige kuglestødsdemonstration.

Ifølge BBC kunne han høres bande indædt over den uheldige præsentation, inden han mumlede, at der vist er plads til forbedring.