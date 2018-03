Det er nærmest umuligt at klage over fejl og mangler i populære projektboliger

Hvad eventuelle mangler i boligerne kan skyldes, er ifølge Vagn Jelsøe svært at svare på. Han vil ikke klandre forskellige bygherrer for bevidst at springe over, hvor gærdet er lavest. Alligevel mener han, der er noget galt.

»Vi kan se lidt for mange eksempler, hvor jobbet ikke er godt nok udført. Om det er bevidst svindel, har jeg ikke belæg for at sige. Det er tænkeligt, at det er økonomiske overvejelser, der kommer til at spille en for stor rolle i forhold til at levere noget ordentligt«, siger han.

I 2017 var 30 procent af alle solgte lejligheder projektsalg. Antallet har været stødt stigende siden finanskrisen. Der er dog et stykke vej op til niveauet fra før finanskrisen. I 2005 var halvdelen af alle solgte lejligheder projektsalg.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere forsøgt at rejse problemstillingen om de manglende muligheder for at klage i Håndværkets Ankenævn, men uden held.

»Det er op ad bakke, men vi vil forsøge igen. Det er irriterende, at en regel, der udspringer af et fornuftigt hensyn, i praksis spænder ben for, at ellers overskuelige tvister kan blive afgjort«, siger Vagn Jelsøe.