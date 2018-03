Nu skal forsikringsselskabers magt over hushandler kulegraves

»Jeg kan kun være tilfreds med regeringens beslutning om at komme til bunds i de her forhold. Vi mener, at der er en stor og reel fare for, at de byggesagkyndige lader sig farve at deres tætte tilknytning til de forsikringsselskaber, som hyrer dem til opgaven. De tætte alliancer mellem ejendomsmæglere, forsikringsselskaber og byggesagkyndige strider mod lovreglerne og skaber berettiget tvivl om parternes habilitet«, siger Jan Schøtt-Pedersen.

Meldingen er stort set enslydende fra Forbrugerrådet Tænk, hvor vicedirektør Vagn Jelsøe har store forventninger til de kommende undersøgelser:

»Vi er selvsagt glade for, at regeringen hører på vores kritik, og at vi både får fokus på indholdet i tilstandsrapporterne og på de indlysende interessekonflikter, vi ser på dette område«, sige han.

Også folketingspolitikere fra det tidligere By- og Boligudvalg og det nuværende Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg – herunder erhvervsordfører Thomas Jensen (S) – har udtrykt mistillid til ordningen, hvor forsikringsbranchen de facto bliver arbejdsgiver for de ellers offentligt beskikkede byggesagkyndige:

»Det er på høje tid, at man fra officiel side erkender, at alt det, vi længe har været bevidste om, har været problematisk«, siger Thomas Jensen, der har i sinde at følge sagen til dørs:

»Jeg håber, de får afdækket problemstillingerne, så vi i et bredt samarbejde i Folketinget kan gøre noget for at dæmme op for de interessekonflikter, vi allerede nu ved, at der er«.

Foreningen Danske Bygningskonsulenter repræsenterer de byggesagkyndige, der ikke har faste samarbejdsaftaler med forsikringsselskaber, og som under den nuværende ordning har svært ved at få opgaver. Også de har igennem flere år fremført kritik af ordningen.

»Det er positivt, at der nu bliver iværksat undersøgelser. Da vi mener, interessekonflikterne kan dokumenteres, håber vi, at undersøgelserne bliver gennemført hurtigt«, siger Frank Borkfelt, der er formand for huseftersynsgruppen hos Danske Bygningkonsulenter, der også håber, undersøgelsen vil bevirke, at forsikringsbranchen helt fratages retten til at formidle kontakten til de byggesagkyndige.