Få overblikket bydel for bydel: Prisfesten på ejerlejligheder er rykket til de 'billige' bydele i København På et år er en lejlighed i Brønshøj blevet 300.000 kroner dyrere. Tænk langsigtet, hvis du køber nu, lyder rådet.

Man skal til Brønshøj for at finde en ejerlejlighed i hovedstaden til under 30.000 per kvadratmeter.

Og det giver så meget efterspørgsel på boliger i den billigste bydel, at det i sig selv har fået prisen på en typisk 85 kvadratmeter stor lejligheder i Brønshøj til at stige med 14 procent - eller 300.000 kroner - i løbet af det seneste år, viser en analyse fra Nykredit.

På andenpladsen ligger Nordvest, hvor man må betale 13 procent mere for en lejlighed end sidste sommer.

Dermed overhaler de to bydele prisvæksten både Indre By, Østerbro og Frederiksberg, hvor stigningen 'kun' har været på 9-10 procent.

Dobbelt op siden finanskrisen

»Selv om priserne lige nu løber hurtigst i de billigere dele af København, så er der fortsat forholdsvis stor forskel på priserne bydelene imellem. I Brønshøj er kvadratmeterpriserne mere end 20.000 kroner under København K, og derfor er der også stor forskel på, hvem der har mulighed for at købe en bolig i de forskellige kvarterer«, siger Mira Lie Nielsen, boligøkonom i Nykredit, i en kommentar til analysen.

Dyre kvadratmeter Så meget koster lejligheder nu i hovedstaden Kbh K: 50.262 kr.

Kbh V: 45.135 kr.

Frb. C: 47.719 kr.

Frb: 41.563 kr.

Kbh. Ø: 43.837 kr.

Kbh. N: 42.496 kr.

Kbh. S: 36.705 kr.

Kbh. NV: 33.081 kr.

Kbh. SV: 37.677 kr.

Valby: 33.268 kr.

Brønshøj: 28.530 kr.

Vanløse: 32.375 kr. Note: Gennemsnitspriser. Kilde: Nykredit og FinansDanmark Vis mere

Den viser også, at lejlighedspriserne på tværs af bydelene er steget med mellem 65 og 98 procent siden 2012, hvor markedet igen begyndte at røre på sig efter finanskrisen - mest på Nørrebro og mindst på Frederiksberg C.

Købte du således en lejlighed på 85 kvadratmeter på Nørrebro i 2012, kan du sandsynligvis sælge den i dag med en fortjeneste på 1,7 millioner kr.

N er det nye V

I det hele taget er Nørrebro på kort tid blevet meget attraktiv, mener Mira Lie Nielsen, hvor især den indre del er blevet en slags nyt hipt Vesterbro, der kan tiltrække virkelig ressoucestærke købere. Men også de små lejligheder rives væk.

»Det harmonerer vældig godt med et stort indtog af unge i København, og så er prisniveauet på Nørrebro fortsat lidt lavere og mere tilgængeligt for flere end eksempelvis Vesterbro eller Østerbro«, siger hun.

Når priserne kan blive ved at stige i hovedstaden, skyldes det en cocktail af flere indbyggere, forholdsvis få nye boliger, højere indkomster - og den ekstremt lave rente, der gør det billigt at låne.

Igen i går faldt renten, bl.a. på grund af toldkrigen mellem Kina og USA, så kursen på et 30-årigt fastforrentet lån på 2 procent kom meget tæt på 100.

Alligevel understreger Mira Lie Nielsen, at farten på det københavnske boligmarked på et tidspunkt tager af - og at priserne vil falde, hvis renten stiger kraftigt.

Tænk langsigtet

Om man frygter det eller håber på det, kommer naturligvis an på, om man er sælger eller køber. Allerede nu falder købere fra, fordi de ikke kan være med økonomisk - eller fordi de er bange for at købe en bolig dyrt, der om kort tid har mistet værdi.

»Hvis man køber bolig i København eller omegn i dag, er det vigtigt at tænke langsigtet. Kan jeg finde en lejlighed, der også passer til mine behov om 5 år? Det er også vigtigt, at man får forholdt sig til gældsnedbringelse og rentesikkerhed. Det er den bedste privatøkonomiske gardering mod at skulle sælge i en periode med lavere priser«, siger hun.