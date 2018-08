Nye kæmpesommerhuse hitter: Men de udfordrer loven og det gode naboskab De popper op overalt i landskabet: kæmpe, luksuriøse sommerhuse med plads til 20, 30 og 40 sovende gæster. Det er big business, men konceptet udfordrer både naboerne og den omstridte danske sommerhusregel.

Der er 24 sengepladser fordelt på ni soveværelser, 4 badeværelser, 2 ovne, 2 opvaskemaskiner og 2 vaskemaskiner.

Der er svømmehal med indbygget spabad, aktivitetsrum med bordtennis, billard, bordfodbold, Playstation og dart – foruden tre styk Apple TV, hvis det skulle bliver dårligt vejr derude.

En behagelig feriebolig for fire generationer af familien Steffensen, der har lejet sig ind for en uge i en ny type af sommerhuse, der går som varmt brød på et glohedt dansk udlejningsmarked:

Store, kæmpestore eller megastore sommerhuse med helt op til 40 sovepladser hitter som samlingspunkt for både danske og udenlandske turister.

Fællesskabs-ferier i høj kurs

Mange vil hellere holde fællesskabsferier med flere familier, venner og bekendte i store luksuriøse sommerresidenser end at bo hver for sig i mindre sommerhuse med køjesenge og trange køkkener.

»Vi har betalt omkring 20.000 kroner for en uges leje, og vi nyder det i fulde drag. Og med alle de aktivitetsmuligheder der er i huset, gør det ikke så meget, at vejret ikke er det bedste denne uge«, fortæller Julie Steffensen, der viser rundt i det 308 kvadratmeter store sommerhus.

Vi er i Asserbo, ikke langt fra den nordsjællandske badeby Liseleje, i et sommerhusområde, hvor nybyggede kæmpesommerhuse ligger side om side i lange rækker.

Og tendensen er den samme i hele landet, hvor flere hundrede kæmpesommerhuse er poppet op i naturskønne omgivelser i et voksende marked.

Men ikke alle er lige begejstrede.

En ny sommerhusindustri

De store sommerhuse er skabt i et koncept, der ifølge flere kritikere udfordrer selve fundamentet under den omstridte danske sommerhusregel, fordi de er bygget som rene pengemaskiner, der skal lejes ud mest muligt.

Familien Steffensen hygger sig i luksussommerhus i Asserbo ved Frederiksværk. Foto: Jens Dresling

»Det, vi ser, er en hel industri af bygge- og udlejningsfirmaer, der styrer, finansierer, udlejer og servicerer utallige kæmpesommerhuse i samarbejde med nogle ejere, der udelukkende har købt de store huse, fordi de vil tjene penge på at leje dem ud«, siger Kim Juhlin, der er formand for foreningen Fritidshusejerne.

»Men den slags udlejning er slet ikke tilladt, det kræver en tilladelse, som myndighederne i praksis aldrig giver«, siger Kim Juhlin, der nu har bedt tilsynsmyndighederne i Erhvervsstyrelsen om at gribe ind.

Vi ser gerne, at myndighederne undersøger dette område grundigt, for denne type af sommerhuse ser ud til at have fået et stort omfang på meget kort tid, uden at nogen rigtig har bemærket det Katia Østergaard, direktør Horesta

Ifølge sommerhusreglen må danske sommerhuse kun ejes af danskere, der selv bruger sommerhuset i et ikke uvæsentligt omfang. Nok kan sommerhuset lejes ud, når ejeren ikke selv bruger det, men det er en betingelse, at sommerhuset ikke ender som en rendyrket udlejningsforretning.

Myndigheder rykker ud

Men det er netop det, der er sket, mener Fritidshusejerne, og samme bekymring har hotel- og restauranterhvervets brancheorganisation Horesta:

»Det er svært at tro på, at så mange danskere bygger så kæmpestore sommerhuse, som der her beskrives, primært til eget brug«, siger Horestas direktør, Katia Østergaard.

»Det lyder efter beskrivelsen, som om formålet med opførelsen af disse kæmpehuse mere handler om at kunne tjene penge ved at leje dem ud end selv at bruge dem. Hvis det er tilfældet, er det afgørende for os, at konkurrencen foregår på lige vilkår, uanset om man i stor stil lejer værelser ud i et kæmpesommerhus eller på en kro med samme antal værelser lige ved siden af«.

»Vi ser gerne, at myndighederne undersøger dette område grundigt, for denne type af sommerhuse ser ud til at have fået et stort omfang på meget kort tid, uden at nogen rigtig har bemærket det«, siger hun.

Og ønsket om en undersøgelse bliver nu imødekommet.

På baggrund af henvendelsen fra Fritidshusejerne, der også har klaget over støjforureningen fra de store sommerhuse, vil Erhvervsstyrelsen undersøge rækken af konkrete eksempler, som Fritidshusejerne har peget på i klageskrivelsen.

Kæmpe luksus sommerhuse under opførelse i Asserbo ved Frederiksværk. Foto: Jens Dresling

Det oplyser Marianne Elmvang, chefkonsulent og teamleder for Erhvervsstyrelsens sommerhuskontor.

»Om der er grundlag for et påbud eller en politianmeldelse, afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag, så det er for tidligt at sige noget om. Men jeg kan oplyse, at vi tidligere i år har afsendt en skrivelse og indledt dialog i en af de sager, der bliver klaget over«, siger hun.

Kunder i kø for at eje kæmpesommerhuse

Ifølge udlejningssitet coffman.com er der lige nu godt 500 udlejningssommerhuse i Danmark med mere end 15 sovepladser.