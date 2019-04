S: Med en ny ’medejerbolig’ bliver boligpriserne på et niveau, hvor almindelige mennesker igen kan være med

En ny ’medejerbolig’ skal gøre det muligt for folk med middelindkomster at komme ind på Københavns boligmarked, foreslår Socialdemokratiet i hovedstaden.

Andelsboligerne på det københavnske boligmarked er blevet så dyre, at der er behov for en helt ny boligtype mellem ejerboligen og den almene. Det mener Socialdemokratiet i København, der nu lancerer den såkaldte medejerbolig. Her skal private kunne købe mellem 10 og 50 procent af deres bolig, mens minimum 50 procent skal ejes af en ny nonprofit-boligorganisation.

»Vi foreslår en ny bolig, som kan fylde det tomrum ud, som blev slået i markedet, dengang Anders Fogh Rasmussen (V) liberaliserede andelsboligloven og fik priserne til at stikke af. Med en kombination af privat og fælles eje kan vi presse priserne ned på et niveau, hvor almindelige mennesker igen kan være med, spare op i deres bolig og også tjene lidt penge på sigt«, siger partiets politiske ordfører på Københavns Rådhus, Jonas Bjørn.

Mens borgerne stadig skal være bundet af de almindelige krav til gældsstiftelse, skal den nye boligorganisation kunne finansiere opførelser og erhvervelser af boliger over 50 eller 75 år med statsgaranti i ryggen, lyder forslaget, som partiets delegerede i hovedstaden ventes at vedtage i morgen. Den unge førstegangskøber, for eksempel, skal kunne nøjes med at erhverve en mindre procentandel af sin bolig til en start, men senere have ret til at købe sig til mere op til de 50 procent efter lyst og formåen, lyder forslaget. København har gennemgået en eksplosiv udvikling de sidste 10 år, hvor befolkningstallet er vokset med omkring 20 procent. Halvdelen af den vækst udgøres af nyfødte, og det er i høj grad dem, medejerboligen er møntet på, siger Jonas Bjørn:

»Mange i den kommende generation vil ikke have forældre med store friværdier og råd til forældrekøb. Og skal vi undgå italienske tilstande, hvor de her børn må bo hjemme langt op i voksenalderen, er vi nødt til at skabe rum på boligmarkedet til dem«.

Ifølge ordføreren bør den nye model også kunne anvendes, når lejere ønsker at udnytte den såkaldte tilbudspligt, som allerede findes i dag. Den tillader lejere at stoppe et salg af den ejendom, de bor i, og selv erhverve bygningen til samme pris og stifte en andelsforening. Efter at Folketinget sidste år strammede kravene til blandt andet kreditvurdering og finansiering af nye andelsforeninger, er der blevet stiftet forsvindende få.

»Medejerboligen kan bruges i nogle af de tilfælde, hvor det i dag ikke kan lade sig gøre. På samme måde vil den kunne bruges der, hvor kvadratmeterpriserne i dag er for høje til, at de almennyttige boligorganisationer kan være med«, siger Jonas Bjørn, som mener, at modellen også vil være relevant i Aarhus og måske Odense og Aalborg.

Kræver lovændring

Skal forslaget blive til virkelighed, vil det dog kræve, at et flertal i Folketinget sender regnekræfter efter udviklingen af modellen og er klar til at ændre lovgivningen, så de langvarige, statsgaranterede lån bliver mulige. Tipper regeringsmagten efter et valg, vil partifællerne på Borgen »meget gerne gennemføre den lovgivning«, bedyrer partiets boligordfører, Kaare Dybvad:

»Der er klart et behov for at se på nye modeller. Vi må selvfølgelig afdække muligheder og udfordringer, men der er meget store perspektiver i forslaget«.

I Transport-, Bygnings- og Boligministeriet henviser man til erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), som også har ansvaret for landets andelsboliger. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren inden redaktionens slutning. Venstres boligordfører, Carsten Kissmeyer, giver ikke meget for den socialdemokratiske model.