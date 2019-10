Her bor de boligejere, der står til at få flest penge tilbage

FOR ABONNENTER

For de boligejere, der forventer, at de betaler for meget i boligskat, er det en dårlig nyhed, at de nye ejendomsvurderinger er udskudt flere år. Dels må de vente på at få sænket deres boligskat, og dels må de vente på at få penge tilbage for de år, hvor de har betalt for meget. Det oplyser Las Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.