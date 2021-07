Salget af boliger falder for tredje måned i træk

For tredje måned i træk falder antallet af handler på det danske boligmarked, men der bliver fortsat købt boliger i et højt tempo.

Det viser tal fra Boligsiden.

Der blev i juni solgt 10.180 huse, lejligheder og sommerhuse i Danmark, hvilket er tre procent lavere end i maj og ti procent lavere end i samme måned sidste år.

Det er første gang i år, at antallet af salg er lavere end i samme periode sidste år.

Trods tilbagegangen er antallet af handler - set i et historisk perspektiv - fortsat i top-10 over de måneder med flest handler i de 11 år, hvor Boligsiden har lavet statistikken.

Hos Boligsiden ser boligøkonom Birgit Daetz udviklingen som et udtryk for, at aktiviteten på boligmarkedet er ved at finde et normalt leje efter en ekstremt travl periode siden starten af coronaudbruddet i marts 2020.

»Det tyder på, at vi nærmer os mere normale tilstande. Der handles fortsat mange boliger, men vi er på vej hen mod et niveau, der mere ligner tiden før corona. Genåbningen er i gang både i Danmark og i udlandet. Vi har i lang tid siddet derhjemme og har haft tid til at se på vores boligsituation, men nu bruger flere tid på rejser og andre ting«, siger Birgit Daetz.

Udviklingen i juni dækker over, at salget af lejligheder og sommerhuse faldt henholdsvis 13 og 9 procent, mens salget af huse steg omkring en procent.

»Det er gået rigtig stærkt på lejlighedsmarkedet under corona, hvor mange har benyttet det gode marked til at sælge deres lejlighed. Nu har priserne nået et niveau, hvor mange måske begynder at tænke i alternativer - i hvert fald i Aarhus og København«, siger hun.

Selv om handlerne overordnet set gik tilbage i juni, steg priserne på huse 0,5-1,0 procent i juni, viste tal fra Boligsiden i sidste uge.

På landsplan er priserne på huse det seneste år steget 15 procent, mens priserne på lejligheder er 17 procent højere.

Sommerhuse har førertrøjen med prisstigninger på 26 procent over det seneste år.

ritzau