Boligpriserne oplever igen to-cifrede stigninger

Ved udgangen af foråret har boligpriserne herhjemme været en del højere end året før.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, der er offentliggjort fredag.

Ifølge opgørelsen har priserne på enfamiliehuse i maj været 14 procent højere i forhold til samme måned sidste år.

I samme periode er priserne på ejerlejligheder steget med 12,5 procent.

For enfamiliehuse er det fjerde måned i træk, at priserne sammenlignet med et år tidligere er steget tocifret.

Det er ikke set før, siden Danmarks Statistik begyndte at bruge sin nuværende måde at gøre tallene op på i 2006.

For ejerlejligheder er det tredje måned i træk, at priserne er steget tocifret i forhold til for et år siden. Det er senest sket i 2015.

ritzau