Boligsalget i 2021 har kurs mod rekord

Salget på det danske boligmarked er gået en smule ned i kadence i oktober, hvor der er solgt det laveste antal boliger i hele 2021. Det viser tal fra Boligsiden, der indsamler data fra landets ejendomsmæglere.

I alt er der i oktober solgt 7.791 boliger. Det er færre end de 7.814 boliger, der blev solgt i juli, og som var det hidtil laveste for en måned i 2021.

Trods nedgangen i boligsalget i oktober tyder meget på, at 2021 ender med at blive året med flest boligsalg siden 2011, hvor Boligsiden begyndte at føre statistik.

»Det er lidt paradoks i, at vi i oktober måned står med det laveste antal boligsalget for hele året og samtidig kan se, at hele 2021 formentlig vil ende med rekordmange salg, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

»Det er især den første halvdel af året, at der var rigtig høj aktivitet. I andet halvår har tingene normaliseret sig. Det har blandt andet betydet, at forbrugerne har kunnet bruge penge på andre ting - herunder at rejse - og det har betydet lavere efterspørgsel på især sommerhuse«, siger hun.

Til og med oktober er der i år solgt 98.058 boliger i Danmark.

Til sammenligning blev der solgt 107.482 boliger i 2020, som i øjeblikket er det år, hvor der er solgt flest boliger.

Så hvis de seneste måneders udvikling fortsætter, vil 2021 ende med at blive rekord.

»Handelsaktiviteten har i andet halvår ligget på et stabilt niveau, som vi kender fra tiden før corona, og nu bevæger vi os ind i den traditionelle vintersæson, hvor der normalt er mindre aktivitet«, siger Birgit Daetz, der forventer, at 2022 på boligmarkedet bliver et mere roligt år.

Tidligere tal fra Boligsiden har vist, at der efter en periode med pæne prisstigninger har været en mere afdæmpet udvikling de seneste måneder.

Eksempelvis har priserne i oktober udviklet sig fladt for villaer og rækkehuse, mens de for ejerlejligheder er steget marginale 0,2 procent.

Sammenlignet med oktober sidste år er priserne på villaer og rækkehuse stadig steget med 12 procent, mens de for ejerlejligheder er steget 11,8 procent.

