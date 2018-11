Spørg Søren Ryge: Hvorfor er der kun få og små æbler på vores fem år gamle træ?

Bente Lidang: Vi har et fem år gammelt ingridmarie-æbletræ i espalier. Det gav fint de første år, men sidste år – 2017 - blomstrede det, og så gik det i stå. Det er ikke vokset en eneste centimeter siden. I år kom der blomster, en lille klynge på 5 æbler, som voksede til paradisæble-størrelse, og ét, der blev så stort som en lille mandarin. Derudover ingenting, ingen vækst. Vi har skrabet i barken med en negl: fin grøn farve. Der er plantet rabarber lige ved træet. Vi har været i syv sind om, hvorvidt vi skulle grave det op, købe et nyt og få gang i de dejlige æbler, men vi tøver. Der har muligvis været mosegrise i området. Hvad er dit råd?

Søren Ryge Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og skrevet en række bøger. Skriv til: søren.ryge@pol.dk, eller send et brev til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V.

Vi har også et dejligt guldborg-æbletræ, som har givet flot i år og uden de sædvanlige sygdomme, men det er også gået i stå, har ikke sat nye skud i år. Vi har hørt, at træer godt kan gå ’i dvale’ og så komme igen. Tror du, det er det, der sker her?

Søren Ryge Petersen: Det var synd — og jeg er ikke i tvivl. I kan sammenligne træet med en bil med 6-cylindret motor. De fem cylindre er ødelagt, gnavet væk af mosegrise i vinteren 2016-17. Træet humpede videre på én cylinder, som er akkurat nok til at holde liv og lyd i det hele, men ikke til at sætte fart på, vokse, blomstre, sætte frugt. Jo, det første forår blomstrede den, for knopperne var dannet allerede året før, men derefter tøf-tøf.



Normalt ville jeg fjerne træet og plante et nyt, men jeres træ vokser i et espalier, dvs. tæt sammen med andre æbler, så kan I ikke plante et nyt, for æbler har det ligesom roser. Man kan ikke plante nyt samme sted som det gamle. Rødderne udskiller et antistof mod konkurrenter, dvs. andre æbletræer. Det er i jorden i adskillige år og får nye træer til at vokse meget langsomt. Derfor vil jeg foreslå, at I lader det amputerede træ stå, for det vil jo stille og roligt danne nye rødder og begynde at vokse igen i løbet af nogle år.

Medmindre mosegrisene altså kommer igen, hvilket ingen kan gardere sig imod. Sidste vinter åd de halvdelen af de 2.000 tulipanløg, jeg havde lagt. Jeg har netop lagt 2.000 nye, mens jeg tænkte på mosegrisene hele tiden og var fast besluttet på, at de ikke skal styre mit haveliv, fandme!