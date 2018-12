Spørg Søren Ryge: Plejer edderkopper deres unger?

Karoline Eriksen: Det sidste par måneder har vi haft en mejer boende på vores toilet. Den holder til oppe i det ene hjørne under loftet, og vi kalder den Winston Churchill.

Søren Ryge Petersen Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og udgivet en række bøger.

Skriv til: søren.ryge@pol.dk, eller send et brev til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V

For ca. 3 uger siden opdagede vi, at en nullermand havde forvildet sig op i spindet. Vi turde ikke fjerne den af frygt for at ødelægge spindet. I øvrigt sad Winston meget tæt på nullermanden.

Så for 14 dage siden sad der pludselig 20 små nullermænd rundt i spindet. Det var små mikroedderkopper. Det var svært at tage et billede, hvor man rigtig kunne se de små.

I de 14 dage, der er gået, siden de klækkede, har vi ikke set de små bevæge sig. Og heller ikke rigtig Winston. Vi troede i starten, det var, fordi Winston ville spise dem, men da de stadig er i spindet, og man kan se, de vokser, så må det jo være, fordi der er tale om yngelpleje.

Men har mejere overhovedet det?





Søren Ryge Petersen: Tak for et hyggeligt brev om Winston Churchill, som altså ikke er en mejer, men en edderkop. De to grupper af insekter er beslægtet, men mejerne laver ikke spind og producerer heller ikke gift til at dræbe deres bytte.

Men den langbenede edderkop Pholcus phalangioides, også kaldet stankelbensedderkop eller mejeredderkop (eller Winston Churchill), ligner en mejer på en prik, og her er, hvad jeg har læst om den og dens yngelpleje i et hæfte fra Natur og Museum, skrevet af Edwin Nørgaard i 1991:

»Hunnen lægger æg flere gange i løbet af sommeren, og hvert kuld består af ca. 50 æg. De er sammenklæbede og danner en kugle, der er omgivet af tråde. Hunnen bærer rundt på kuglen, men hænger den op i nettet, når hun skal fange et bytte. Æggene klækkes i løbet af 2-3 uger, og ungerne forlader straks ægspindet og placerer sig langs et par af nettets tråde. Her hænger de ganske ubevægelige som vasketøj på en tørresnor en uges tid, hvorefter de gennemfører deres første hudskifte. Derefter begynder de at vandre ud fra hunnens net, finder sig en plads i nærheden og laver deres eget spind. For mange af dem er deres første måltid en bror eller søster, som er lidt tilbagestående i sin udvikling. Efter tre måneder er de kønsmodne«.

Dette var forklaringen. Jeg håber ikke, at det afholder jer fra fortsat omsorg for Winston og dens efterfølgere. Her i huset gik den ikke, for Dagmar hader edderkopper.