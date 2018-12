Spørg Søren Ryge: Sneglespor på bænken

Emil og Christina: På vores havebænk har min søn og jeg fundet nogle spor, som jeg umiddelbart vil tro er sneglespor. Men da vi nærstuderede sporet, kunne vi se, at det er dannet af en tæt zigzag-linje. Er det mon en snegl? Og hvordan er den i så fald konstrueret på undersiden for at kunne lave dette mærkelige spor?

Søren Ryge Petersen Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og udgivet en række bøger. Skriv til: søren.ryge@pol.dk, eller send et brev til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V

Søren Ryge Petersen: Utroligt, hvad man kan fotografere med en mobil i vore dage. Og at man kan få en brevkasseredaktør til at google noget så langt ude som sneglens tænder! Men det gjorde jeg, selv om jeg er ikke i tvivl om, at de fine spor, I har set på bænken, er fra en snegl, som har kravlet rundt i et par timer for at spise natmad. Der ligger nemlig et ganske tyndt lag alger på bænken – det gør der overalt i fri natur, og dem spiser snegle med glæde. Mere vidste jeg ikke, men Google havde svaret: »Snegle har i munden en raspetunge, der er forsynet med mikroskopisk små tætsiddende tværrækker af hårde, spidse tænder. Der kan sidde op til 14.000 af disse tænder på en snegls tunge«.

Ja, så ubegribelig enkelt er det. Sneglen har en mund, som har en tunge, der fungerer som sandpapir. Når den kravler rundt, må den bevæge hovedet frem og tilbage, mens de bittesmå tænder sliber algerne af. Deraf de fine små mønstre i sporet. Så ved vi det!