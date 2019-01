Spørg Søren Ryge Petersen: Hvordan overlever tulipanløg lækkersultne rådyr?

Søren Ryge besvarer spørgsmål om have og natur. Her om rådyr i haven.

FOR ABONNENTER

Bente Schiøler: Jeg sidder i mit sofahjørne så forkølet, at al fest er aflyst. Derfor har jeg god tid til at studere avisen grundigt. Du skriver, at du har lagt 3.000 tulipanløg! Hvordan kan du holde liv i dem? Så vidt jeg har forstået, bor du et sted omgivet af marker. Findes der ikke rådyr på de kanter?