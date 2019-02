Søren Ryge: Dumme hund

Det slår aldrig fejl. Når jeg går ud ad døren med madspanden, så er den helt elektrisk, hopper og danser omkring mig. Når jeg derefter tømmer spanden et stykke ude på marken eller på gårdspladsen, gammelt brød og kage, fem kartofler og en håndfuld bønner fra i går, bløde brunkager fra julen – alle disse madrester, som enhver familie producerer hver eneste dag – så snuser den omhyggeligt til det hele, men spiser aldrig noget. Den er nemlig ikke en stor forslugen labrador, men en lille foxterrier med begrænset appetit.

Men rovdyrinstinktet er intakt, som om den var en ulv eller en løve. Dette er mad, dette er spiseligt, og det skal man passe på. Ingen andre må tage det, heller ikke en krage, en solsort eller en musvit. Derfor står den først en halv time og kigger og sætter sig derefter ned og kigger. Om sommeren lægger den sig ned og kigger. Hvis jeg lukker den ind, står den ved døren og raser.

Foto: Søren Ryge Petersen Væk, solsort. Søren Ryges hund vogter over rester fra køkkenet.

Alternativet er at grave det ned, og det er lidt besværligt, for så skal det transporteres hjem i haven til noget løs jord, frem og tilbage, igen og igen. Lige nu går det slet ikke, for jorden er frossen.

Jeg bliver aldrig træt af at kigge på denne tåbelighed. En lille højt elsket hund, der står og kigger på en sulten solsort, der gerne vil hakke i noget gammelt brød, og hvis den kommer bare ét hop nærmere, springer hunden frem med et bjæf, ikke for at fange solsorten, men for at jage den væk. Det er fed underholdning, og jeg har set det i utallige varianter med høns og diverse fugle. Morsomst er det om sommeren, når der går kvier på marken, og hunden frygtløst går til angreb på dem. Og værst de gange, en anden hund har nærmet sig, og det resulterer i slagsmål, hyl og skrig.

Og så var det slet ikke det, jeg ville fortælle. Mit emne er såmænd bare madspildet, som jeg slet ikke kan holde ud. Jeg ved, at alle mulige ildsjæle gør alt muligt for at begrænse det, og jeg vil blot bidrage med at minde om, at der er masser af vilde dyr og fugle, der hellere end gerne spiser gammelt brød og pasta, især her om vinteren. Som forleden, da jeg sad på Burger King i Ringsted og levnede halvdelen af min Whopper. Jeg smed den ud på græsset bag ved bygningen, og i løbet af 10 sekunder havde krager, alliker og måger fjernet alt, selv remouladen, og hvis politiet, levnedsmiddelkontrollen, Arbejdstilsynet, miljøkontrollen, rottefængere, parkeringsvagter, veterinærer, viceværter, veganere, hundeluftere, joggere, curlingforældre, mågehadere eller lignende havde set mig, var jeg nok blevet antastet og skældt ud på det groveste.

Men pyt – nogle gange må man ta’ chancen. Der var ingen i Ringsted, der så det, kun fuglene.