Søren Ryge: »Jeg nyder det, men bør være bekymret over forårsvejr i februar«

I sidste uge var der lunt i Danmark som i april – midt i februar! 10-12 grader, næsten skjorteærmer. Da mærkede jeg for alvor, hvor hjernevaskede vi efterhånden er blevet, for jeg nød det jo. Være ude uden at fryse. Nulre med rive og hakkejern i utide. Alt muligt godt og forårsagtigt, men også hele tiden med disse tankespring til klimaforandringerne, der fylder alle medier til bristepunktet, inkl. vores egen avis. At det jo er helt forkert med forår om vinteren. Endnu et signal om, at kloden bliver varmere. Jeg burde ikke glæde mig, men være bekymret.

Det er jeg ikke, men jeg føler afmagt. For uanset hvordan jeg vender og drejer al min viden og alle argumenterne, så ender jeg med, at der ikke er nogen vej tilbage. Verdenssamfundet vil aldrig blive enige om at sætte vækst, velfærd og udvikling i stå. Det er ren utopi, og hvis det skete, ville det udløse revolutioner som aldrig før i historien.

I Danmark kan vi tage det roligt. Vi har kun havstigninger at tænke på, og dem finder vi ud af – er allerede i fuld gang. Og selv om vi i løbet af kort tid blev det land i verden, der forbruger mindst fossil energi, så ville det fylde så lidt i det globale regnskab, at det ikke kan måles på andet end selvværdet.

Og værst, når vi kommer til den enkelte, f.eks. mig selv, hvad så? Mindre rødt kød, elbil, ingen flyrejser, ingen røde roser fra Afrika … jeg ved det hele, læser ikke om andet, men jeg ved også, at det ikke kan måles på andet end mit eget selvværd. I kampen mod klimaforandringer er den enkelte mindre end dråben i havet.

Det er ærgerligt. Efter et liv i kølvandet på to altødelæggende verdenskrige plus en angstfremkaldende kold krig er vi netop kommet til et punkt med relativ fred på jord. Der er ingen nye storkrige under opsejling, og hvis der skulle komme en ny pandemi, så stoler vi på lægevidenskaben. Hvad menneskelivet angår, har jorden vel aldrig før haft det så godt. Vi kan sætte børn i verden med god samvittighed.

Troede vi. Indtil forskerne begyndte at rasle med sablerne og introducerede den klimaforandring, der nu er blevet til den næste store katastrofe for menneskeheden. Det siger de, og jeg tror på dem med al min viden og fornuft. Og aner ikke, hvad jeg skal bruge den til.

Jo, nu har jeg pippet min afmagt i Politiken. Vel vidende at det er lige så slemt og politisk ukorrekt, som når en præst siger, at han/hun ikke tror på Gud. Derefter vil jeg fortsætte med at leve mit lykkelige liv og dyrke min lykkelige have, som om intet var hændt. Jeg har forhåbentlig en halv snes år tilbage, og de skal ikke ædes op af klimaforandringernes gigantiske kræftknude.

For forår i februar – det er da fedt!