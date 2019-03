Spørg Søren Ryge: Egern spiser grantræers knopper

Ellen Dalsgaard: Jeg går hver dag tur i skoven (Næsseskoven i Holte) med min hund og følger på den måde dagligt med i naturens gang i skoven. For et par uger siden oplevede jeg, at der flere steder i skoven under meget høje nåletræer lå et tæppe af skud fra nålestræerne. Fænomenet gentog sig flere steder i skoven. Min egen tese er, at det må være de røde egern, der har været på spil? Men hvorfor?

Søren Ryge Petersen: Når der er noget med egern, ringer jeg straks til Tommy Asferg, seniorbiolog emeritus ved det, vi engang kaldte Vildtbiologerne på Kalø, men som nu er lagt sammen med så meget og har fået så fint et navn, at jeg ikke kan huske det. Tommy er Danmarks ’mister egern’, ved alt om de små, vævre, elskede dyr.

Han havde følgende forklaring: at netop nu har egernet spist op. Alle grankogler og nødder er spist, og der er stadig et par måneder til nye blade, fugleæg og -unger. Så må den nøjes med at spise knopper, alle mulige slags knopper fra træer og buske.

På de yderste skud af grantræerne er der også knopper med lidt næring, og så bider den skuddet af, holder det mellem forbenene, æder knopperne og lader resten falde. Hvis det står på et stykke tid, og der er flere egern, kan det blive til et helt tæppe på skovbunden.