Spørg Søren Ryge: Katten Tulle dræbte spurvehøg, der dræbte solsort

Bodil Keiding: For et par dage siden var på min dørmåtte lagt 2 fugle sirligt ved siden af hinanden. Jeg kan se, at der er en solsort, og gætter på, at den anden er en spurvehøg. De var begge helt kolde og havde umiddelbart ikke tegn på bid eller lignende.

Min hunkat Tulle stod tæt ved. Jeg tror, at det er den, der har lagt fuglene til mig som en gave.

Den går på jagt hver nat efter mine uldsokker fra gummistøvler – tager dem ud og lægger dem til mig. Det foregår under meget højlydt mjaven! Lidt irriterende, når man gerne vil sove.

Der er meget jagtinstinkt i den. Den er også engang kommet med et dødt egern! Er du enig i, at det er en spurvehøg – og om det er almindeligt, at katte kan fange dem? Jeg bor i et helt almindeligt villakvarter.

Søren Ryge Petersen: Tak for et fint brev, som jeg kan svare på med stor sikkerhed: At ja, det er en spurvehøg. Den har jagtet i din have, været heldig at overraske en solsort, der sad på jorden, slog ned på den, borede kløerne langt ind i dens krop og skulle netop til at plukke den og æde den, da Tulle sprang til som en løvinde i Afrika.

Hun sad under en busk i nærheden og så det ske, og hun var over spurvehøg og solsort i rette sekund. Dræbte spurvehøgen med et bid i nakken, sad lidt og sundede sig og slæbte derefter ligene hen på din trappe, ét ad gangen.

Historien minder mig om en anden død spurvehøg, som jeg så for 20 år siden hos mine naboer, Anders og Julius, som også er døde og borte. Vi sad i deres køkken og drak kaffe og kiggede ud på duerne, der netop havde fået korn på gårdspladsen – hundreder af duer.

Pludselig fløj alle duerne op, og Anders råbte »høg«, hvorpå Julius for ud i gangen, hvor haglbøssen altid stod ladt med to patroner ved siden af døren. Han åbnede døren, og to skud bragede. Tilbage på gårdspladsen lå tre døde duer og en spurvehøg, og så kom Julius tilbage med et tilfreds udtryk og sagde: »Jeg ved godt, at vi ikke må skyde høgen, men den skal fand’me ikke ta’ vores duer«.

Æret være deres minde.