Spørg Søren Ryge: Duer i bøgetræet må man leve med

Christian Hald: Min kone og jeg kørte for omkring 40 år siden i vores lille lyseblå folkevogn til Bilka i Hundige og købte et lille bøgetræ. Efterhånden er det lille træ ikke spor lille mere, og vi har de senere år fået tyndet ud i træet, men uanset hvad vi gør, er træets faste beboere – duerne – meget trofaste. Fældning skal undgås, da det er for nemt og synd for det lille træ, som familien holder meget af. Men duernes efterladenskaber er nu så omfattende, at vi næsten dagligt skal højtryksrense under træet bare for at kunne være udenfor.

Jeg håber, du forstår vores problem og kan komme med nogle løsningsforslag.

Søren Ryge Petersen: Nej, jeg forstår ikke jeres problem, men er glad for, at I ikke vil fælde bøgetræet. Vil også gerne være objektivt konstruktiv og komme med forslag til, hvordan duerne fjernes.

Det kan jeg ikke. Jo, de kan skræmmes væk af mennesker, katte, ugler og andet slemt, men de kommer bare igen, igen, igen. Bøgetræet er jo deres hjem, deres territorium, hvor de sover om natten og sikkert også har deres rede om sommeren, og duer er meget stedfaste. Flytter sig ikke, medmindre de er truet på livet.

Og det er nok den eneste løsning. Bang, bang! Den går bare ikke, medmindre man har jagttegn og alle regler er overholdt. Vil dog foreslå (i fuld alvor), at I tager kontakt til den lokale vildtkonsulent (de findes over hele landet) og forelægger problemet. Måske kan han hjælpe med det, der hedder regulering, som er et fint begreb, der anvendes, når jagtloven ikke dur, og der skal skrappere midler til.

Er dog nødt til at minde om, at hvis jeres duer bliver reguleret, så vil der komme nye i løbet af kort tid. Problemet er uløseligt, medmindre I flytter den siddeplads, der må være under bøgetræet – for I højtryksrenser vel ikke en græsplæne?