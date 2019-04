Søren Ryges klumme: Det er nu, du skal sætte gang i en blomstereng i græsplænen

I år har vi chancen som aldrig før. Nu skal danskerne for alvor have øjnene op for, at græsplæner kan være andet end et grønt tæppe, der klippes en gang om ugen. Sidste sommer var jo en katastrofe for dem. To-tre måneders tørke fik masser af græsplæner til at gå ud, helt eller delvis, og den følgende milde vinter har fået især mosset til at brede sig som aldrig før. Vores kære brevkasse har allerede fået masser af spørgsmål om dette evige emne.

Lad mig gentage mit standardsvar her på den fine klummeplads:

Ta’ det roligt! Vent, til det er blevet forårsvarmt for alvor, for så kan mosset som regel rives væk. Drys lidt nyt græsfrø ud over de bare pletter og riv igen. Ikke noget med at grubbe og pløje og fræse og jævne og tromle og starte forfra, for den gamle bliver fin og grøn igen inden sommerferien – det lover jeg.

Lidt starthjælp er dog altid godt. Der er som regel spredte totter græs i alt mosset, og en omgang NPK-gødning gør underværker. Det har bønder og gartnere vidst, siden det blev opfundet, og brugt med måde har det samme effekt på al plantevækst som nærende mad har på dyre- og menneskevækst.

Men, men, men: Man kunne jo også benytte anledningen til at lege lidt med de mange kvadratmeter havejord, der bruges til græsplæner, og som sjældent har anden funktion, end at de er til at gå på, sidde på, ligge på eller kigge på. Når man har fjernet mosset, og jorden er bar, så vil der nemlig uvægerligt dukke en masse af det såkaldte ukrudt op, der ligger som frø i jorden og venter på anledningen til at spire. Hvis man supplerer med lidt vilde blomster, f.eks. valmuer, kan sommeren 2019 blive den sommer, da man kan have det smukkeste, røde valmueflor i haven – det, som vi alle beundrer, når vi ser det i grøftekanterne.

Bierne og blomsterbørnene vil elske denne leg

Eller kornblomster, morgenfruer, honningurt, klinte. Der findes en hel stribe etårige blomster, der er beregnet til netop dette: at så ud på ledige jordstykker i april, hvorpå de spirer og blomstrer i løbet af sommeren. Til oktober er de færdige, og så kan man tage turen med plæneklipperen og jævne det hele med tak for en god sommer.

Bierne og blomsterbørnene vil elske denne leg. Mænd og perfekte kvinder vil savne deres grønne tæpper, men prøv! Det koster næsten ingenting og varer kun en sommer. Desuden kan legen afbrydes til enhver tid af plæneklipperen, der er opfundet til at hindre (næsten) alt andet end græs i at vokse på et givet stykke jord. Mælkebøtterne kommer under alle omstændigheder.

De og alle andre blomster længe leve!