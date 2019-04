Spørg Søren Ryge: Mariehøns kan ikke overleve inde i et hus og uden bladlus

Søren Ryge Petersen Han har skrevet om have, natur og dyr i Politiken siden 1984 og har udgivet en række bøger. Skriv til:søren.ryge@pol.dk, eller send et brev til Politiken, Lørdagsliv, Rådhuspladsen 37, 1785 København V

Susan Kønigsfeldt: Jeg har boet det samme sted i 45 år. De seneste 4-5 år har jeg haft ca. 40 mariehøns indendørs i løbet af vinteren. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra, og de dør, når de har fløjet rundt i nogle dage. Jeg prøver at sætte dem i en plante, somme tider ryger de ud ad vinduet – ud i vinterkulden. Jeg synes, det er synd for dem. Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dem til at overleve?

Søren Ryge Petersen: Nej, du kan intet gøre. Jo, trøste dig med, at dine 40 mariehøns ikke tæller det mindste i den danske natur, hvor de skal tælles i millioner. Men lade mig benytte anledningen til kort at repetere den lille billes korte liv: De overvintrer ude alle mulige steder, hvor der er nogenlunde tørt. Mellem visne blade, under barken på gamle træer, mellem døde stammer og grene. De ligger i dvale, indtil det bliver forår, hvorpå de flyver ud, parrer sig og lægger æg.

Den nye generation af mariehønselarver lever næsten udelukkende af bladlus ligesom de voksne. Senere forpupper de sig og kommer til at ligne alle de andre, og hele sensommeren og efteråret går med at æde bladlus, for de skal være i god form for at kunne ligge i dvale en hel vinter.

Hvor dine vildfarne mariehøns kommer fra, er umuligt at sige. De forsøger i hvert fald ikke at overvintre i et hus, hvor der er alt for varmt. Hvis du fyrer med brænde, er de kommet ind ad den vej. Derpå tror de, at det er forår og bøvler lidt rundt, men har ikke en chance.

Deres stofskifte er sat i gang på grund af varmen, men der er ingen mad, for der er ingen bladlus. Luk dem ud – så har mejserne i det mindste glæde af dem.