Spørg Søren Ryge: Hvorfor er der hul i min græsplæne?

En læser undrer sig over, hvad der har lavet et 45 cm dybt hul i plænen.

FOR ABONNENTER

Lene Hansen: For mere end 8 år siden opdagede jeg dette hul i vores græsplæne. Jeg har aldrig set noget komme op af hullet, ligesom der aldrig har været ekskrementer i nærheden. Jeg har altid bare kørt hen over det med plæneklipperen. I dag overvejede jeg så at fylde jord i det, stak en pind ned og opdagede, at hullet gik 45 cm lodret ned fra græskanten. Har du et bud på, hvem der kan have lavet hullet?