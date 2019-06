Et lille lager af jordbær under rabarberblade rejser spørgsmålet: Er det børn eller mus, der hygger sig?

Anders Sørensen: Forleden var jeg i haven og så efter snegle, som ynder at gemme sig under rabarberens blade. Ingen snegle at se, men en lille samling af jordbær. Dengang børnene var små, kunne det have været et af deres hyggelige påfund, men de er store nu, så dem er det ikke.