Spørg Søren Ryge: Staudernes blade er blevet hvide som sne

Kurt Jørgensen: Jeg fik nogle stauder for 7-8 år siden af et familiemedlem. De stod flot med hvide blomster, men sidste år fik bladene et hvidt lag og gik derefter ud. Året før fik familiemedlemmet samme problem, hvor mine var fine! I år sker det samme. Jeg har stauderne tre steder i haven, og det er dem, der står mest i sol, der er mest angrebet. Har du et godt råd om årsagen og evt. behandling.