Søren Ryge til læser: Du har brug for en havementor

Lisbeth Sonne: Jeg har 10 højbede, som har stået i 11 år, og et par stykker er begyndt at gå i opløsning. Jeg har arvet dem og haven fra min svigermor, men jeg er selv ret blank på området. Når jeg nu skal lave nye højbede, er der så nogle gode og holdbare materialer, der kan anbefales? Jeg kan se, at vores genbo har lavet nogle af gasbeton.Hvad med at mure dem op? Er der nogle gode mål? De nuværende er 60 cm høje, 140 cm brede og lidt varierende i længde. Er der anden god viden, man bør tilegne sig, inden jeg skal etablere nye? Jeg har med haven også arvet diverse absolut gode havebøger. Men et er at læse om det, noget andet er virkeligheden. Jeg har dog besluttet, at da haven ligger ved vores sommerhus 100 km væk, og der godt kan gå uger imellem, vi er der, er mine ambitioner meget små. Men tænk, hvis man havde en havementor. En, der kunne fortælle om gode afgrøder, der kunne klare sig selv i lange perioder, og styre en uden om nogle af de mange fejlkøb.