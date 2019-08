Søren Ryges brevkasse: Blomsterfloret i legehaven starter forfra hvert forår

FOR ABONNENTER

Hanne Bundgaard: Jeg læste beskrivelsen af dit bed, forsynet med mange hundred tulipaner. Bedet var herefter tilsået med forskellige sommerblomster. Hvad gør du, hvis du gerne vil have samme oplevelse næste forår, for du graver vel ikke alle løgene op? Og hvad med den visnede blomstereng? Mon du lader det hele stå? Jeg kunne tænke mig at lave noget lignende, men arbejdet skulle gerne være til glæde i mere end et år.