Spørg Søren Ryge: Hvordan kan jeg se, om der er pindsvin i haven?

FOR ABONNENTER

Anne-Merete Karlsen: På forskellige steder i haven sætter jeg to små skåle med vand i håb om at tiltrække pindsvin. Da de som bekendt er aktive om natten, er chancen for at møde dem desværre ringe. Mit spørgsmål er derfor: Kan der være tegn i haven, der kunne tyde på, at vi huser pindsvin? Det ville bare være rart at vide.