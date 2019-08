Spørg Søren Ryge: Kedelig græsart vokser i sommerhusplænens kultiverede vildnis

FOR ABONNENTER

Finn Petersen: Via Google appen ’Google lens’ har jeg konstateret nutsedge i min sommerhushave. Det er overalt. Haven er kultiveret vildnis med græsplæne rundt om huset. Jeg har prøvet at finde et dansk navn, men uden held. Hvordan kommer man af med nutsedge? Det formerer sig med rodskud og ligner lidt græs, men er det ikke. Et sted mellem husvæggen og fliser virker Roundup, men det kan man jo ikke bruge uhæmmet.