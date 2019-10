Søren Ryge: Trøst til en thuja-ejer

FOR ABONNENTER

Flemming Damsgaard: For et år siden omplantede/flyttede vi dette træ. Det har været smukt grønt, indtil for et par uger siden – altså i et helt år. Nu er det begyndt at visne og ’tabe sig’. Er der noget, vi kan gøre for at stoppe denne udvikling? Vi har haft træet i cirka 10 år og er meget glade for det. Træet blev i starten vandet meget grundigt.