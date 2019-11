Spørg Søren Ryge: Hvem graver huller i min sommerhushave?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Michael Hansen: Min hustru var forleden i vores sommerhus på Nordfyn og opdagede, at et dyr havde gravet et hul under et højbed (af beskeden højde) i sommerhushaven. Vi kan ikke umiddelbart komme på, hvilket dyr der er tale om. Kan du mon hjælpe? Vi har et par gange set en ræv i vores område – dog aldrig tæt på vores sommerhus.