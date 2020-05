Søren Ryge: Lad træerne leve, uanset hvor syge de er. De kan få mange gode år

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

For mange år siden boede vi et sted, som vi kaldte Pæregården. Det skyldtes, at der stod et mægtigt gråpæretræ på gårdspladsen, over 100 år gammelt, og det var gårdens pryd. Børnene klatrede i det, vi spiste i dets skygge, det var et brus af blomster hvert forår, og om efteråret var der tusindvis af små hårde gråpærer, som ingen gad spise.