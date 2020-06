Sjovt brev! Kattene hader blomsterbuskene

FOR ABONNENTER

Annette F. Damkjær: Vi har her i foråret plantet et par blomstrende buske i vores sommerhushave. En syrisk rose og en klokkebusk. Begge kommer fint, klokkebuksen har endda flotte mørkerøde blomster. Men pludselig opdagede vi, at grenene på klokkebusken var trykket ned, og at nogle af de mindre grene var knækket. Da vi har en del dådyr, der kommer forbi, kunne det jo være dem, Men forleden morgen kom en af naboernes katte forbi, og den angreb busken med stor energi. Trampede på grenene og bed og hev i dem. Vi fik jaget den væk og fandt straks et grovmasket net frem . Senere kom en anden kat forbi, og den styrede direkte mod busken. Da den så, at der var hegn omkring, gik den febrilsk rundt og rundt, mens den skød ryg, og til sidst fandt den et hul, den kunne komme ind ad. Vi fik også jaget den væk og fandt en rest finmasket net frem, som nu dækker den nederste del af hegnet. Vi kan stadig godt skimte vores fine busk inde bagved. Men til gengæld lusker kattene nu kun lidt surt forbi busken, når de passerer vores have.