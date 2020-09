Hvad laver hullerne i bladene på vores nye kirsebærtræer?

Poul Yde: I november 2019 fik vi vores gamle tjørne fældet, og den lokale gartner satte 6 nye japanske kirsebær langs vores lille fælles sti. De sprang pænt ud i foråret, men i maj/juni gik et træ pludselig helt ud. Vand, vand, vand, sagde vores gartner. I juli visnede en gren af fem på et andet træ. I august var alle bladene på alle træer hullede med brune kanter, som det ses på vedhæftede foto. Det eneste, der er frisk, er græsset omkring de flittigt fyldte vandingsposer. Gartneren reagerer ikke mere på vores reklamation. Hvad laver de huller i vores blade, og hvad kan vi gøre?

Søren Ryge Petersen: Den er ikke nem. Når nyplantede træer og buske går ud eller trives dårligt, har det altid noget med rødderne at gøre, men det er næsten umuligt at bevise, om skaderne er sket før eller efter plantningen. Når man køber træer i potter (det er det næsten altid), så er der jo ingen garanti for, at rødderne ikke har været tørre på et tidspunkt. Det viser sig først, når træerne er sprunget ud, og jeg forstår godt, at jeres stakkels gartner holder lav profil. Han er bare kommet til at købe noget skrammel uden at vide det. Men så er det heller ikke værre. At en enkelt gren går ud, betyder ikke noget – det er bare en ridse i lakken. Og at træerne senere på sommeren angribes af nogle larver, der gnaver huller i bladene, det betyder lige så lidt, som når bilen bliver snavset efter at have kørt på en muddervej. Det ser grimt ud, men gør ingen skade. Alt i alt er der ingen grund til panik, selv om jeg finder det ærgerligt, at man har fældet smukke gamle hvidtjørn og erstattet dem med noget så kunstigt som japanske kirsebær.