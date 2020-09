Drømmen om en blomstereng

En læser, Jørgen Hansen, skriver, at han har et stykke jord liggende, som han gerne vil lave om til en blomstereng til glæde for insekter og sommerfugle. Han spørger om, hvilke blomster han skal så/plante, for at det kan blive flerårigt.

Spørgsmålet har været der før, og jeg er god til at svare, for jeg har prøvet det i mange år i min have, og min erfaring er, at det er næsten umuligt. Min jord er simpelthen for god og frugtbar. Jo, den første sommer er der et hav af alle de valmuer, kornblomster og andet, jeg har sået, men allerede året efter er det meste dækket af græs, som kommer alle steder fra og udkonkurrerer de vilde blomster.

Man har gjort samme erfaring i f.eks. Nationalpark Mols Bjerge. Så længe arealerne bare fik lov til at ligge udyrket hen, var det hele et stort bølgende tæppe af græs. Det var først, da man satte en masse græsædere, køer og heste, ind på arealet, at de vilde blomster fik plads. Der skulle vel at mærke være så mange dyr, at de åd græsset helt i bund, og en tør sommer gjorde det kun bedre.