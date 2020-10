Spørg Søren Ryge: Hvorfor gror der vilde asparges ved motorvejen?

Claude Teisen-Simony: I går så jeg, at man sår vilde blomster langs Den Fynske Motorvej. For netop der har det nyeste vejarbejde fjernet nok et af Danmarks største grofelter for vilde asparges. Hvorfor gror der asparges i midten af motorvejen? Det er ret så mærkeligt, men jeg har konstateret, at det er ret udbredt med asparges i midten af motorvejen – og mærkeligt nok ikke særligt udbredt i vejsiderne.

Det største felt, jeg har set, er på 50 km hollandsk motorvej mellem Venlo og Eindhoven, hvor der var massiv bevoksning af asparges i midterrabatten. Jeg har også set det mange steder i Tyskland, Belgien og Frankrig. Det er også udbredt herhjemme, hvor det største felt, jeg har konstateret, var mellem Vissenbjerg og Nr. Aaby. Det er der stadig, men nu stærkt reduceret på grund af motorvejens udvidelse. Der er også et større felt ved Nyborg og ved Holbækmotorvejens afslutning fra Motorring 3 til Folehaven på vej mod København. Der er også asparges ved f.eks. Slagelse og Maribo.

Jeg er selv aspargesaficionado – derfor min særlige interesse.