Spørg Søren Ryge: Væltet æbletræ

Peter og Tine: I vores dejlige villahave i Søborg væltede en storm for et par år siden et af vores gamle æbletræer, der øjensynligt var plantet i 1930’erne. Ikke desto mindre havde træet sat et sideskud nede ved roden. Vi har ladet skuddet vokse til et i dag 2,5 meter højt træ, som vi håbede kunne bære nogle gode æbler som det gamle træ.

Vi gik ud fra, at selv om træet kunnet have været podet, så var grundstammen under alle omstændigheder et æbletræ, men det har imidlertid ikke sat nogen blomster hverken i år eller sidste år. Skal vi bare være tålmodige og vente på, at det springer ud som et æbletræ, eller skal vi holde op med naivt at tro på, at ællingen bliver en svane, og plante et nyt træ?