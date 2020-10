Læser til Søren Ryge: Kan vores ubrugte petanguebane forvandles til en lille blomstereng?

Birgit Gilland: Vi har på et fællesareal etableret en petanquebane, som ingen bruger. I stedet for bare at sløjfe den og så græs har vi overvejelser om at omdanne den til et blomsterbed til gavn både for øjet og insekter. Petanquebanen består af sand, hvorfor vi har overvejet at etablere en lille blomstereng. Er det noget, vi kan få til at holde i flere år uden større vedligeholdelsesarbejde? Og vil det kunne se smukt ud om vinteren?

Søren Ryge Petersen: En glimrende idé. Problemet med de såkaldte blomsterenge er jo altid, at jorden er for god. Så trives selvsået græs alt for godt og vil i løbet af kort tid overtage det hele. Hvis I sår blomsterfrø direkte i sandet, vil det blive meget bedre.

Spørgsmålet er naturligvis, hvilke blomster I skal så. Man kan købe diverse frøblandinger til formålet, og de indeholder altid flest etårige, valmuer, kornblomster m.v., og det er fint nok. Men jeg foreslår, at I supplerer med nogle flerårige, som I evt. selv høster.