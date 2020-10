Havearbejde i selskab med den diskrete, men bedårende rødhals

Engang hed den rødkælk, som var en dårlig fordanskning af dens tyske navn, Rotkelchen. ’Kelchen’ betyder ’lille strube’ og har altså intet med en kælk at gøre. Englænderne kalder den robin, som er det allersødeste, og engang jeg var i Irland for at lave tv i april, sad der en robin i hver en busk og sang.

I dag sad rødhalsen under en meter fra mig og pikkede usynlige insekter og larver. Jeg var nemlig ved at jævne et stykke jord med riven, og så gør den altså det, som ingen andre fugle gør. Kommer helt tæt på mennesket, som om den var tam. Overvinder alle andre fugles normale skyhed, fordi den ved, at når nogen roder i jorden, er der mad. Den gør formodentlig det samme, når f.eks. vildsvin roder i jorden i skoven.

En sådan adfærd gør den naturligvis højt elsket, og det bliver kun bedre af, at den er helt bedårende at se på med det røde bryst og de store, kulsorte øjne. På top-ti-listen over kendte og elskede fugle ligger den højt. Da den tilmed optræder overalt i landet, også i haverne, og bliver hos os hele året, så kan man ikke få en bedre fugleven.