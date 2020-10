Har rødhalsene på Falster udviklet et særligt socialt gen?

Ole og Birgit Munch: Vores rødhals i Jægerspris tåler absolut ingen andre rødhalse ved foderbrættet. Og det er jo lige efter (fugle)bogen. Men på Falster har vi ultimo september netop oplevet grupper på tre-fire rødhalse spise fredeligt sammen både i sommerhushaven og på frie arealer. De spiser, flyver tilbage til hæk og buskads og returnerer igen uden at jage den eller de spisende væk, som vi har set alle andre steder. De kan sidde med ned til 1 meters afstand i hækken eller på græsset uden at være aggressive. Kan rødhalsen på Falster (Marielyst) have udviklet et særligt socialt gen?

Søren Ryge Petersen: Godt spørgsmål, som jeg ikke fik nævnt, da jeg skrev om min lille rødhals i lørdags. Tværtimod skrev jeg, at den bliver hos os hele året, ét styk pr. have, men det er altså ikke rigtigt. Nogle af dem trækker sydpå netop nu. Rødhalsen er grundigt undersøgt af ornitologer. Den er jo nem at få øje på, og i træktiden fanges der masser af rødhalse i forbindelse med ringmærkning.

Og nu kommer vi til det. Rødhalse fra Sverige og Finland trækker mod syd over Østersøen. Mange af dem passerer Christiansø og Bornholm, hvor de raster, og andre flyver til Møn, Lolland-Falster og videre.