Ryges brevkasse: Vred læser er klar til at finde luftbøssen frem

Turid Løver: I desperation skriver jeg nu til dig efter at have læst dit indlæg i Politiken om de elskede fugle som for eksempel rødhals, gærdesmutte, solsorte, mejser etc. etc.

For første gang i 36 år hvor vi har boet i vores hus i Vanløse nær Grøndalsparken, har vi ikke nydt fuglefløjt. Ikke engang en solsortehan, der markerer terræn. Vi nyder normalt at fodre dem fra foderbrædt og med mejsekugler.

Grunden er invasion af skader og krager. Der er utallige af dem, og de ter sig dagen lang og larmer. Jeg har fundet rigtig mange tomme æggeskaller fra ’vores’ havefugle.