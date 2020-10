Det er sæson for årets tåbeligste havearbejde

Dette har jeg skrevet om hvert år i oktober så længe, jeg kan huske. At nu begynder bladene at falde ned, skoven falmer trindt om land, året hælder dybt, og så går danske haveejere samt kommunale gartnere i gang med et af årets mest tåbelige arbejder.

De river blade. De puster blade. De støvsuger blade. Der flyttes millioner af poser med visne blade fra de pæne haver og parker til private eller offentlige komposteringsanlæg.

For det ligger dybt i de fleste have-gartner-sjæle, at der ikke må ligge visne blade på en græsplæne, for så visner græsset, og der kommer måske sneskimmel, samtidig med at det ser grimt ud.