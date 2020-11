Udeliv: Solsorteæbler

Fuglene igen – den store, dejlige daglige glæde! Lige nu er det lidt småt, men solsortene er der mere end nogensinde, for yngletiden er forbi, og så ophæves de normale stridigheder om territoriet. Når jeg kigger ud ad vinduet, kan jeg som regel se mindst ti af de sorte fugle, der hopper rundt i min grønne udsigt og storhygger sig med de æbler, jeg har smidt ud til dem, og det er det, jeg vil minde om denne lørdag.

Forleden skrev jeg om bladene, som man endelig skal beholde i haven. Nu er det æblernes tur. Der ligger jo millioner af nedfaldsæbler overalt i danske haver. En del bliver samlet og spist af mennesker. En anden del bliver samlet og lavet til most – meget populært. Men hovedparten får lov til at blive liggende, og bliv endelig ved med det, for solsortene elsker dem. At rive dem sammen og smide dem på komposten er fjolleri, for de gør ingen skade, tværtimod. Jeg samler dog jævnligt en spandfuld sammen og smider dem ud på min grønne gårdsplads, for så kan jeg sidde og holde øje med de smukke fugle og deres æblespiseri, hvilket er dybt underholdende.

Det er fantastisk med den solsort. Engang var den en sky fugl, der levede sit liv i skoven. Nu har den bredt sig til over det hele, selv midt i de største byer, for den er ikke bange for mennesker og kan altid finde en have eller park med en græsplæne, der er fyldt med de orme og larver, den lever af i yngletiden. Den kan også altid finde et sted til reden, der bygges overalt og ofte så synligt, at både mennesker og skader kan finde dem. Ufattelig mange solsortereder plyndres af skader, krager og katte, men pyt med det, for den bygger bare en ny rede og starter forfra, igen og igen. Solsorten er på toptilisten over Danmarks mest almindelige ynglefugle, og intet tyder på tilbagegang. Til overflod synger den smukkest af alle, og det er ikke uden grund, at solsorten hører til de mest citerede fugle i i poesiens verden, »Blackbird, singing in the dead of night«, som det lød fra The Beatles.