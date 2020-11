Spidslønnen skulle aldrig have være beskåret

Charlotte Sporon-Fiedler: Hvordan kan vi stoppe, at vores spidsløn danner de lange skud, som ses på billedet? Vi har haft en beskæringsmand ude hvert år de senere år for at fjerne dem i ca. januar måned – men de kommer jo bare igen! Hvad kan man gøre ved det, for kønt er det ikke! Jeg har mistanke om, at beskæringsmanden fra starten (første gang, træet blev beskåret, for at det ikke skulle blive for stort) er gået for hårdt til arbejdet – eller hvad?

Søren Ryge Petersen: Hvor har vi dog hørt det mange gange! Alle de træer, der bliver for store og skæres tilbage. Værst er det, når et fuldvoksent 20-30 meter højt træ pludselig (!) skygger for meget og får amputeret kronen. Det er ikke tilfældet her, for så langt når det aldrig. I har bare plantet det forkerte træ – skulle have valgt et æbletræ eller en hvidtjørn.