40 år efter mærker jeg stadig rødkælkens små kolde fødder, der holdt om min finger

Henning Garne Thomsen: I mange år var jeg skovarbejder, og på et tidspunkt, da jeg en vinter gik i et stykke gran, fik jeg selskab af en rødkælk, der fulgte mig og spiste de insekter og larver, der blev frilagt, når jeg grenede træet af. Som sagt: Det var vinter, og dengang var der en rimelig chance for sne, så det var vidunderlig smukt at arbejde i en granskov, hvor granerne var fulde af frostsne, solen skinnede, og en regn af sølvkrystaller dalede ned, når træet faldt ned mellem de andre graner.

Selvfølgelig sad jeg udenfor på en stamme og spiste min madpakke, og pludselig en dag fløj min lille ven op på min finger og sad der og kiggede på mig. Her cirka 40 år efter mærker jeg stadig de små kolde fødder, der holdt om min finger. Første gang turde jeg knap røre mig, da jeg var bange for at skræmme den væk. Men jeg fik da lirket en stump franskbrød med lidt smør løs, som vi så delte. De næste to dage delte vi stadig min madpakke, men så var den pludselig væk. Men under alle omstændigheder var det en uforglemmelig oplevelse. Og undskyld: Jeg er for gammel til at ændre navn på en fugl, der i min verden nu altid har været en rødkælk.