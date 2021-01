Nytårsforsættet over dem alle er at kunne spise grønt af egen avl hver dag året rundt

Haven hviler aldrig, og jeg afpatruljerer den hver eneste dag, også om vinteren, mens tankerne løber langt forud. At her i det runde bed vil jeg fjerne bregnerne og plante grønne asparges i stedet, for dem kan vi ikke få nok af. At den sorte firkant må blive et vidunder til maj, for aldrig har der været så mange selvsåede valmuer, som allerede nu dækker det hele med lysegrønne blade.

Georginebedene står stadig med brune, visne stængler, og jeg kigger på dem hver gang, for jeg har ikke gravet en eneste op. Står bare og tror på endnu en mild vinter, hvor de overvintrer i jorden og spirer hver og én, når det bliver forår. Jeg har godt nok bestilt de sædvanlige 150 nye stiklinger, men pyt, så dobler vi op – jeg har plads nok.

Jeg skal også huske at gøre buksbomhækkene grønne igen, for nu har jeg endelig fundet årsagen til, at de altid bliver brune om vinteren. De mangler gødning! N, P og K! De skal have et ordentligt drys til april og blive smukke igen – hvorfor har jeg dog ikke vidst det før!

Og hvorfor har jeg ikke tænkt på, at den bedste rottedræber af alle er måren. Jeg har altid jagtet den uden skånsel, fordi den er en stor hønsedræber, men nu har ræven taget hønsene, og da jeg kort efter også så en mår springe over gårdspladsen og var på vej ud efter mårfælden, slog fornuften endelig til: Lad den være – lad den fange de rotter, jeg ikke selv kan fange.

Det har den gjort. Jeg har ikke set det mindste spor efter rotter i ugevis. Ikke fanget en eneste. Tak for det, kære mår.