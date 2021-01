Tyvagtige gæster har taget vores valnødder

Marianne Madsen: Vores gæstetoilet, der aldrig har været brugt til formålet, bliver anvendt som gammeldags spisekammer til kartofler, grønt og frugt m.m., da det med et højtsiddende lille åbentstående vindue er det køligste rum i parcelhuset. Der havde vi også lagt et net med 1 kg valnødder. Men ak, da jeg ville hente nødderne et par dage før jul, lå der kun ca. 150 gram tilbage!

Da vi har ikke haft gæster inde i huset, der kan have spillet os et puds, og da vi ikke tror på nisser, må det have været et dyr. Men hvilket? Vi tror umiddelbart ikke, det kan have været mus (kan en mus transportere en valnød?), er måske mere bange for rotter. Men ville en rotte eller mus transportere nødder væk? Ville de ikke spise dem på stedet? Der er imidlertid ingen ekskrementer eller andre tegn på rotter. Ved en nærmere oprydning i rummet fandt vi en del hele nødder bag nogle brædder, der stod i et hjørne. Vi bor nogle hundrede meter fra en skov, så næste tanke var, om vi har haft besøg af et egern? Det er kun nødderne, der er væk/flyttet, hverken frugt eller grønt har mærker efter tænder. Der er heller ikke tegn på, at der skulle være kommet dyr op gennem afløbsristen i gulvet eller gennem håndvasken, og der står en tung kasse på toilettets låg, som ikke er flyttet, så næppe heller den vej. Jeg håber, du kan afkræfte, at vi har haft rotter. Det vil jo kræve handling. Mus og egern vil vi kunne leve med.

Søren Ryge Petersen: Jeg kan kun gætte, men Frandsen ved det. Jeg skrev om ham for nylig, den gode fangstmand, der har hjulpet så mange gange her i brevkassen. Hermed hans grundige svar:

»Det er højst sandsynligt en halsbåndmus, som har været på spil. Det er en stor mus, der klatrer rigtig godt og let kan transportere en valnød og det, som er større. Den tager f.eks. også mindre fugle, frøer o.l., ligesom den også laver depoter af og til. Rotter vil efterlade store ekskrementer samt også gå i jeres frugt osv. Men prøv at se lidt godt efter, om ikke små museekskrementer skulle findes? De er ret små, selv om musen er stor. Egern vil næppe gå ind der, og hvis den gjorde, ville der ikke være nødder tilbage. Den ville heller ikke gemme nødder derinde, slet ikke«.

»At musen er let at fange, vil næppe hjælpe, da der bare kommer en ny. I øvrigt er de almindelige musefælder for små til halsbåndmus, der ofte bare bliver skadet. En rottesmækfælde kan bruges, selv om bøjlevidden er for stor«.