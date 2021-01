Spørg Søren Ryge: Gråspurvene æder mørtlen på det gamle udhus

Jytte Høj Hammer: Forleden skete det igen! Nogle gråspurve gik i gang med at æde mørtel på vores udhus. Det er et gammelt og slidt hus, så de huller, der er i mørtlen, fik mig oprindeligt til at tro, det var bier. Men det var det så ikke. Hvorfor gør de det – og hvad gør det godt for?





Søren Ryge Petersen: Ingen kan svare præcist, men mange kan gætte. At det ikke er for sjovs skyld. At der langt inde i dna’et på ethvert levende væsen findes nogle beskeder om, hvad der er godt og mindre godt at spise.